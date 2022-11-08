أحمد سلامة يكشف عن حالته الصحية بعد ظهوره بوجه متورم.. «مشكلة في اللثة»

كشف الفنان أحمد سلامة، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد نشره صورة وجهه وهو متورم، مساء أمس، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنه يشكر الجمهور والمحبين لدعمهم له.

أحمد سلامة يكشف عن حالته الصحية

وقال أحمد سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أجرى عملية جراحية أمس، بسبب «خراج» كان بين الشفة واللثة، مؤكدا أنه بصحة جيدة حاليا.

وكان أحمد سلامة، نشر صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر خلالها بوجه متورم، ما أثار مخاوف الجمهور والمتابعين له.

آخر أعمال أحمد سلامة الفنية

وشارك أحمد سلامة، مؤخرا في مسلسل «شارع 9»، التي كانت تدور أحداثه حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي، ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة، يشترك في احداثها مجموعة من سكان الشارع.

أبطال مسلسل«شارع 9»

وشارك في بطولة مسلسل «شارع 9»، رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، نيرمين الفقي، سميرة صدقي، هدي الإتربي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، مفيد عاشور، عهدي صادق، أحمد جمال سعيد، حسام فارس.