السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق هائل، شب بمنزل مكون من 5 طوابق، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات.

حريق في منزل مكون من 5 طوابق

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل، بمنزل مكون من 5 طوابق، بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق بالطابق الثاني، وتم إخماد النيران والسيطرة عليه، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النقابة التي تولت التحقيق.