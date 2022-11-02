مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

سيطرت فكرة الثراء السريع على عقول أبناء العمومة، باحثين عن طريقة سهلة وبسيطة لتحقيق أحلامهم بأن يصبحوا أثرياء، فقرروا التنقيب عن الآثار في منزل أحدهم بعدما لعب دجال برأسهم وأخبرهم وجود آثار أسفل المنزل، فأعدوا عدتهم وأحضروا من يثقون به من رفقائهم، وبدأوا التنقيب بعمل حفرة بلغ عمقها 30 متراً، معتقدين أنّها ستأخذهم بقطار سريع إلى حلمهم ليصبحوا من ذوي المال.

وأودت لعنة الفراعنة بحياة 3 أشخاص بينهم اثنين أبناء عمومة، فيما أُصيب نجل ابن عم اثنين منهما وآخرين، بعدما انهارت الحفرة والمنزل كاملاً عليهم، ليلقوا مصرعهم أسفل الحفرة وتموت معهم أحلامهم.

انهيار منزل كاملاً

لم يتحمل المنزل الضعيف الذي يقبع في قرية الغرق بحري بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ولا جدرانه الغير مؤهلة الحفر الذي ازداد كثيراً أسفله، فأبى أن يصمد لتتشقق جدرانه قبل أن ينهار ويتحول إلى كومة تراب ومخلفات فوق رؤوسهم ليقضي على أحلامهم التي ماتت معهم تحت الأنقاض.

صرخات واستغاثات

وفوجئ أهالي القرية بأصوات صرخات واستغاثات تعالت من المنزل، فهرع الجميع ليرى ماذا يحدث ويتتبع مصدر الصوت، فتفاجئوا بانهيار منزل مجاور لهم، وصدور أصوات استغاثات من داخله، فهرع الأهالي إلى المنزل، وأخرجوا المصابين، ولكنهم شعروا بصدمة حينما أخبرهم الناجين أنّ هناك 3 في أسفل حفرة عمقها 30 متراً تحت الأنقاض.

بلاغ بانهيار منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة الغرق، بانهيار منزل على عدد من الأشخاص بينهم 3 في حفرة عمقها 30 متراً أثناء التنقيب عن الآثار.

الشرطة تنتقل فوراً

دقائق قليلة، وانتشرت قوات الشرطة وضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، وتحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، فضلاً عن قوات الحماية المدنية، وقامت قوات الشرطة بانتشال جثث 3 أشخاص من الحفرة جثث هامدة بعدما لفظوا أنفاسهم الأخيرة أسفل الأنقاض.

نقل الجثث للمشرحة

واستدعت قوات الشرطة، سيارات الإسعاف إلى مكان انهيار المنزل، حيث جرى نقل الجثث الثلاثة وهم رمضان طه عبد الشافي، وعادل محمد عبد الشافي، ونادي علي أيوب، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثث وبيان أسباب الوفاة.

الشرطة تحقق بالواقعة

وفتحت قوات الشرطة بمركز إطسا، تحقيقاً موسعاً في الواقعة، بعدما جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بندب لجنة من مديرية الآثار بالفيوم لمعاينة المنزل المنهار، والتأكد من وجود أيّة أماكن أثرية من عدمه، وتقديم تقرير بذلك.