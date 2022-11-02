عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بإحدى قرى الفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، ظهر اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق قرية دمشقين بنطاق مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالركاب على طريق دمشقين بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة بسبب انفجار إطارها فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لكل منهم حسب إصابته وحالته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث الذي تسبب في تعطيل حركة المرور بصورة جزئية، ووضع السيارة على جانب الطريق، وإعادة تيسير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.