فنانة تشكيلية تحول قش الأرز لورق رسم صديق للبيئة: صنعنا 150 منتجا

تشارك الفنانة التشكيلية إيناس خميس، في أحد الأجنحة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ بمشروعها لتحويل المخلفات الزراعية إلى ورق يدوي، عمل دؤوب استمر منذ عام 2005 وسط محاولات التطوير المستمرة للوصول بمعظم المخلفات الزراعية إلى منتجات يمكن استخدامها، إلا أنها حولتها إلى أشكال فنية وتحف ورسومات تزين الجدران.

تروي الفنانة إيناس خميس حكاية مشروعها الذي بدأ منذ 17 عام بميلاد الفكرة: «الفكرة كانت عندنا بعد مشاريع سابقة لتحويل مخلفات القصب ومخلفات الموز وقش الأرز لورق يدوي وبدأنا العمل عليها ووصلنا الي أول منتج واستطعنا تطوير الفكرة وزيادة أحجام الورق لنصل به إلى أحجام تتجاوز المترين».

إيناس خميس تابعت: «بدأنا في البداية بأحجام صغيرة نستخدمها في صناعة النوت واللوحات الصغيرة أو صناعة الشنط، لتطور لتدخل في صناعة أكثر من 150 منتجا مختلف ومتعدد الاستخدامات».

منتجات فنية وصناعية

أكدت خميس أن المخرج النهائي للورق يدخل مرحلة الصباغة على حسب استخدامه الفني أو الصناعي ومنه يتم استخدامه في اللوحات الفنية ويدخل مرحلة الطباعة لرسومات خاصة بالمؤسسة أو مرحلة التصنيع.

أسست الفنانة التشكيلية رفقة زملائها مؤسسة النافذة للفن المعاصر والتنمية، لتتحول الفكرة إلي «براند مصري» نال شهرة واسعة بين الشركات الناشئة إلى أن تم اختيارهم للمشاركة في قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

تقول إيناس: «أعشق تحويل هذه المخلفات إلي أشكال فنية تزين الحوائط والجدران أو تستخدم كتحف فنية، هذه الأعمال تكشف لنا إمكانية تحويل كل مخلفات الطبيعية إلى منتجات رائعة يمكن استخدامها».