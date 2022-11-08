رئيس الوزراء يبحث تنظيم مؤتمر عالمي لترويج الاستثمار في 2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، رجل الأعمال والسياسي الأمريكي البارز مايكل بلومبرج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

مؤتمر للترويج للاستثمار

وناقش رئيس الوزراء مع مايكل بلومبرج مقترح عقد مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية بمصر في أبريل أو مايو من عام 2023، مع الاستفادة من خبرات مؤسسة بلومبرج فى الترويج للحدث واستقطاب كبريات الشركات العالمية لحضور المؤتمر المزمع عقده.

بلومبرج يشيد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ

وأشاد مايكل بلومبرج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ، مثنياً على البنية التحتية والسياحية لمدينة شرم الشيخ، خاصة أن المشاركة فى مؤتمر المناخ أتاحت له زيارة مصر لأول مرة، مضيفاً أنها ستكون بداية لتكرار الزيارات في المستقبل.