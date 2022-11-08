سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8 نوفمبر

تقدم البنوك المصرية الحكومية والخاصة بالإضافة إلى البنوك الأجنبية، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مع بداية التحديثات الصباحية في أسعار جميع العملات، وذلك وفق المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد «الوطن»، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في مصر 2022، داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في بنك مصر 6.59 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع، في حين بلغ في البنك الأهلي المصري 6.59 جنيه للشراء 6.61 جنيه للبيع، وذلك وفق تحديثات البنوك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، نحو 6.59 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، مع بداية معاملات بنك قناة السويس وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

بلغ سعر صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، نحو 6.60 جنيه للشراء و6.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات، في حين سجل في بنك الاسكندرية نحو 6.59 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الأول

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي 6.51 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.