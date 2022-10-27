سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

تحرص فئة كبيرة من المواطنين على متابعة التغيرات الخاصة بأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، داخل القطاع المصرفي وعلى راسها سعر صرف الريال السعودي، وفقا لتحديثات أسعار الصرف على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل بنك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية، 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، كما بلغ سعره في بنك مصر نحو 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك قناة السويس 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات بنك cib، سجل نحو 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصري، بلغت قيمة الريال 5.23 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.30 جنيه للشراء و5.34 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة السعودية داخل البنك المصري الخليجي، 5.23 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي، بلغ 5.24 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، سعر 5.07 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي، سبق واوضحت في اجتماعها الاستثنائي أنّه من المتوقع أن تؤثر الزيادة في الأسعار عالميا ومحليا، على معدل التضخم العام، ما استدعى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بالبنك المركزي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، ورُفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75%.