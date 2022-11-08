«استطلاعات رأي» تؤكد تقدم الجمهوريين وتراجع شعبية بايدن في أمريكا

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» على مدار اليومين الأخيرين، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى 39%، اليوم، مما يقترب من أدنى مستوى وصل إليه خلال ولايته، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

تراجع شعبية بايدن وتوقع فوز الجمهوريين

وتعزز نتيجة استطلاع الرأي توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بأن الحزب الديمقراطي في طريقه لأن يتكبد خسائر في الانتخابات، مما يظهر تراجع شعبية بايدن ويتوقع أن يفوز الجمهوريون بالسيطرة علي مجلس النواب ومن المحتمل أيضاً مجلس الشيوخ.

مركز السياسات بجامعة فيرجينيا توقع أمس، أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب حيث يحصلون على 24 مقعداً، بينما فوزهم في مجلس الشيوخ يعد ضئيلا حيث يحصلون على أغلبية ضئيلة، وأن السيطرة على مجلس واحد من مجلسي الكونجرس تمنح الجمهوريين السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي.

مشاكل الاقتصاد في أمريكا

وجاء بايدن إلي السلطة في يناير العام الماضي وسط تفشي فيروس كورونا، وارتفاع التضخم بسبب وجود مشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات الجائحة العالمية وتعد هذه المشكلة هي أكبر المشاكل التي تواجهه الولايات المتحدة بحسب ما اختاره ثلث المشاركين، وواحد من كل 10 أشخاص اختاروا ارتفاع معدل الجريمة.

وفي الاستطلاع أيضا، نحو واحد من كل 15 شخصا أقر أن أكبر مشكلة كانت وضع نهاية لحقوق الإجهاض، بعد ما أقرت المحكمة الدستورية في يونيو الماضين بإطاحة حق الإجهاض.