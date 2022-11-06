الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانفتاح على محادثات سلام مع روسيا

تشجع الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا بشكل خاص، على التعبير عن انفتاح للتفاوض مع روسيا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت أن روسيا تصعد الأزمة، ولا ترغب بجدية في الانخراط بمحادثات سلام، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

احتفاظ أوكرانيا بدعم الدول الأخرى

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مصادر لم تذكرها، أن طلب المسؤولين الأمريكيين لم يكن يهدف إلى دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات؛ بل محاولة محسوبة لضمان احتفاظ كييف بدعم الدول الأخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين أقروا بأن حظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثار مخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إذ كانت آثار الحرب على تكاليف الغذاء والوقود أكثر حدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية: «قلناها من قبل وسوف نقولها مرة أخرى الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال إذا كانت روسيا مستعدة للتفاوض فعليها أن توقف قذائفها وصواريخها وأن تسحب قواتها من أوكرانيا».

زيلينسكي: مستعدون لسلام عادل

كما أشار المتحدث إلى تصريحات زيلينسكي يوم الجمعة الماضية، والتي قال فيها: «نحن مستعدون لسلام عادل، وعبرنا عن صيغته عدة مرات».

وقال زيلينسكي يوم الأحد على تويتر، إنه تحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف يوم الجمعة الماضية، إن دعم واشنطن لأوكرانيا سيظل «ثابتاً وثابتاً» بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس يوم الثلاثاء.

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إضافية بقيمة 400 مليون دولار لكييف

وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك تجديد دبابات «تي-72» من جمهورية التشيك وصواريخ للدفاعات الجوية «هوك» التي يمكن استخدامها ضد الطائرات الروسية بدون طيار وصواريخ كروز.