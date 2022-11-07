أبرز أحداث أمريكا: التزام بمساعدة «كييف».. واستعدادات الجمهوريين لـ«الكونجرس»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، المحادثات الهاتفية بين رئيس البلاد، جو بايدن ومستشار ألمانيا، أولاف شولتس، التي بحثا فيها المسؤولان، المساعدات لأوكرانيا، فيما أعلنت مسؤولة بالحزب الجمهوري، إن مرشحي حزبها لانتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» التي ستنطلق غدا الثلاثاء، سيقبلون بالنتائج سواء فازوا، أم لا.

وأجرى بايدن وشولتس، محادثات هاتفية، بحثا خلالها الجانبان، المساعدات لأوكرانيا، وزيارة المستشار الألماني الأخيرة إلى الصين، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن المسؤولين، اتفقا على أن تهديدات «موسكو» النووية الأخيرة غير مسؤولة.

وشدد بايدن والمستشار الألماني، على استمرار التزام البلدين بتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الجمهوريون سيقبلون بنتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»

وفي سياق استعدادات الحزب الجمهوري، لانتخابات التجدديد النصفي لـ«الكونجرس»، التي ستنطلق غدا الثلاثاء، أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب، رونا ماكدانيال، إن مرشحي حزبها سيقبلون بالنتائج سواء فازوا، أم لا، معربة عن اعتقادها بوجود زخم جيد لدى الجمهوريين يمكنهم من استعادة السيطرة على «الشيوخ» و«النواب»، ما سيؤدي في حال حدوثه الى إعاقة عمل بايدن خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.

اقتصاديا، أعلن رئيس الإدارة الأمريكية، جو بايدن، انخفاض أسعار البنزين في محطات الوقود إلى 3.19 دولار للجالون، مشيرا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى حدوث تقدم.

«جمعية السيارات الأمريكية»: متوسط ​​ أسعار البنزين عند 3.8 دولار للجالون

و3.19 دولار للجالون هو أقل بنحو 20 % عن السعر الحقيقي الذي ترصده الجهات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأمس الأحد، أظهرت بيانات من «جمعية السيارات الأمريكية»، أن متوسط ​​الأسعار بمحطات الوقود بالولايات المتحدة عند 3.8 دولار للجالون، بزيادة 19% عن الرقم الذي صرح به الرئيس جو بايدن.