السيسي: نتطلع للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة حول تغيرات المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ ما يميز مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط التي يتم الاجتماع من أجلها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكوّن العلمي الذي تنطوي عليه، والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى أن تكون مبادرة مواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح لتنفيذ أهداف «اتفاقية باريس» بما في ذلك هدف الـ1.5 درجة مئوية.

الخطة الإقليمية ستسهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، على هامش أعمال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ إنَّه يتطلع خلال الاجتماع إلى التعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ انطلاقها وحتى اليوم، بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة.

أتطلع للاستماع للخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء

واستكمل رئيس الجمهورية: «كما أتطلع للاستماع للخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء للمبادرة اتصالًا بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي، وإنني على ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم لفهم أكثر عمقًا لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته».