يوسف الحسيني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية «شديدة الأهمية»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، هامة للغاية، متابعا: «الجملة التي تحدث فيها الرئيس عن الأزمة الروسية الأوكرانية وعن استعداد مصر لوقفها فقط من أجل إنهاء الأمر وليس بحثا عن دور، كان أمرا أكثر من رائع».

كلمة الرئيس السيسي مهمة جدا

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، «كلمة الرئيس السيسي مهمة جدا، وأنا في رأيي المتواضع الجملة دي بالذات، جملة شديدة الأهمية».

ولفت إلى أن متابعة قمة المناخ صعبة، نظرا لتعدد جلساته، والتي تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء، فضلا عن الجلسات الفرعية وورش العمل، «حتى وأنت بتابع بتتعب، فما بالك الناس اللي بتشتغل على التنظيم وعلى التغطية، حاجة شديدة الصعوبة، وعلى قدر ما نشفق عليهم على قدر ما نهنيهم على خروج المؤتمر بهذا الشكل».

إشادة واسعة بحسن التنظيم

وتابع: «ما فيه رئيس أو زعيم دولة أو رئيس وفد إلا وأشاد بالتنظيم في قمة المناخ، ومفيش حد بروتوكوليا أو في مستهل كلمته أو بدايتها لم يشيد بالتنظيم، لكن شكر مصر على التنظيم المتميز مفيش حد مطالب يقول ده بس كلهم قالوا كده».