إصابة 5 طالبات باشتباه تسمم غذائي في بني سويف.. «أكلوا وجبة فراخ»

أصيبت 5 طالبات باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهن وجبة دجاج، وجرى نقلهن الى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، من فحوصات طبية وعمل غسيل معدة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة 5 طالبات باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالاشتباه في إصابة 5 طالبات بـ «تسمم غذائي»، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابات إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مكان البلاغـ وجرى نقل 5 مصابات في الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابات باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

وتبين أن المصابات في الحادث هن: دعاء جمال عبد الفتاح، 20 سنة، مقيمة محافظة الشرقية، وشهد محمد عبد الفتاح، 20 سنة، مقيمة محافظة الجيزة، وإسراء محمد السيد محمد، 23 سنة، مقيمة محافظة المنيا، وصابرين خالد عبد الله، 22 سنة، مقيمة محافظة الجيزة، وزهراء محمد قرني، 22 سنة، مقيم محافظة الجيزة.

جاري تقديم الإسعافات الأولية إلى المصابات الخمس وعمل غسيل معدة لهن وتعليق محاليل، وسحب عينة من بقايا الطعام لتحليلها.