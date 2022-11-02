إصابة عاملين في حادث انقلاب دراجة نارية بدائري ببا جنوب بني سويف

أُصيب عاملان بإصابات مختلفة في حادث انقلاب دراجة نارية، بالطريق الدائري بنطاق مركز ببا، جنوب بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة عاملين في انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري في ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام محطة وقود بالطريق الدائري بنطاق مركز ببا جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة عاملين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

مرفق الإسعاف يدفع بسيارتين لنقل المصابين

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتورة سالي الخولي مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة عثمان أحمد عثمان 35 عامًا، بكسر مضاعف في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد جمعة أحمد، 40 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان بمركز ببا.