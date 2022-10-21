مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين بينهم إصابات بالغة لسيدة في غيبوبة تامة إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا نتج عنه مصرع شاب وإصابات بالغة لـ 4 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المتوفى والمصابين في الحادث

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 6 سيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع أحمد خالد 22 عامًا مقيما بمحافظة القاهرة، نقلت جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة منة الله جمال إبراهيم 23 عامًا باشتباه كسر في الساق اليسرى واشتباه كسر في الكتف الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد وائل محمد 22 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعمرو وجبة رجب 40 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة، وسيدة في غيبوبة تامة مجهولة البيانات.