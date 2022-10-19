إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم قرب قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق بني سويف ديمو «الفيوم» قرب دير الحمام، ووجه بسرعة إخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل 3مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم:

- أيمن نبيل فهمي، 38 سنة، يعمل بتوكيل زيوت، ويقيم بشرق النيل في بني سويف، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

- فاطمة الزهراء حسام محمد، 29 سنة، تعمل بمصنع للأجهزة الكهربائية، وتقيم بشارع عبد السلام عارف في بني سويف، مصابة باشتباه بكسر بفي الذراع الأيمن وجروح وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم.

- هدير جمال عبد الفتاح، 28 سنة، تعمل فني تحاليل بمستشفى التأمين الصحي، وتقيم بمدينة بني سويف، مصابة بخلع في الكتف الأيمن واشتباه كسر في القدم اليمنى.