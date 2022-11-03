عضو جمعية «مستثمرو السياحة»: الغردقة تستقبل حاليا المئات من السياح الأوروبيين

تسببت أزمة نقص إمدادات الطاقة في العديد من الدول الأوروبية خلال فصل الشتاء الجاري، في قيام آلاف الأوروبيين خاصة من كبار السن بالسفر إلى العديد من المدن المصرية، لقضاء إجازات تتراوح مدتها ما بين 3 أسابيع حتى شهرين ضمن برامج الإقامة الطويلة.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن مدينة الغردقة كانت أكثر المدن المصرية التي تلقت حجوزات من السياح الأوروبيين لقضاء إجازة طويلة بها خلال فصل الشتاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشتاء القارص بأوروبا وسط قلة إمدادات الطاقة دفع العديد من الأوربيين لاسيما من كبار السن إلى السفر لدول خارج الاتحاد الأوربي تتمتع بدرجات حرارة جيدة، وتتوافر بها جميع الإمكانات السياحية ويستطيع السائح خلال تواجده بها مباشرة أعماله بدولته عن طريق توافر خدمات الإتصالات.

وتابع: «السائح الأوروبي وجد ضالته في السفر إلى المدن الشاطئية المصرية لمدد طويلة خلال فصل الشتاء الجاري وذلك بعد أن كانت وجهتهم الوحيدة خلال الأسابيع الماضية هي تركيا».

قدوم رحلات الإقامة الطويلة إلى مطار الغردقة

وأشار إلى أن مطار الغردقة ومنذ بداية الشهر الجاري استقبل مئات من سياح أوروبا الراغبين في قضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري، ضمن برنامج «الإقامة الطويلة».

أوضح أن تلك الرحلات سترتفع خلال الشهور المقبلة وبالتحديد خلال شهر يناير 2023 عقب انتهاء إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

الغرف الفندقية بالغردقة

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، أن السبب الرئيسى لزيادة طلب السياح الأوروبيين لزيارة الغردقة بالمقارنة بشرم الشيخ ومرسى علم، يعود في المقام الأول إلى الكم الكبير من الغرف الفندقية الموجودة بمدينة الغردقة، والتي تمثل أكثر من 30% من حجم الغرف الفندقية التي تمتلكها مصر، فضلا عن العروض السعرية المميزة التي قدمت للسياح الأوروبيين لقضاء فصل الشتاء الجاري بمصر.