«مستثمرو السياحة»: إقبال كبير من الأوروبيين لقضاء فصل الشتاء بمصر ضمن برنامج «الإقامة الطويلة»

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الشهر الجارى سيشهد قدوم أعداد كبيرة من سياح أوروبا لقضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري بالمدن السياحية المصرية ضمن برامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء»، لافتًا إلى أن مدد إقامة هؤلاء السياح بمصر تتراوح من 3 أسابيع حتى شهرين، مشيرا إلى أن أكثر المدن المصرية طلبا من السياح للإقامة بها فترة طويلة خلال الموسم الشتوي الجاري هي الغردقة تليها كل من شرم الشيخ ومرسى علم.

السياح البريطانيون

وأضاف عاطف عبد اللطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر الدول المصدرة للسياح إلى المدن المصرية لقضاء فترات من فصل الشتاء هي بريطانيا وألمانيا، موضحا أن الشتاء القارس بأوروبا ووجود أزمة طاقة بالعديد من الدول جعل العديد من سياح تلك الدول يفضلون السفر إلى مقاصد سياحية مناخها جيد وتتوفر بها كافة الإمكانات السياحية وأسعارها معقولة، لافتا إلى أن سعر برنامج الرحلة إلى مصر يقل عن تكلفة إقامة هؤلاء السياح في وطنهم.

أسعار البرامج جيدة

وأوضح «عبداللطيف»، أن الأسعار التي قدمتها شركات السياحة والفنادق المصرية لجذب السياح الأوروبيين لقضاء الشتاء بمصر جيدة، وتحقق هامش ربح معقول للمنشآت السياحية والفندقية وتسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة داخل السوق المصري وترفع من نسب إشغال الفنادق خاصة في ظل انخفاض إقبال السياح الروس والأوكرانيين إلى المدن السياحية.

انتعاش رحلات الإقامة الطويلة خلال شهر يناير

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن تلك الرحلات ستنتعش بشكل كبير خلال شهر يناير المقبل، بعد انتهاء إجازات أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، وتابع:«أعداد السياح الأوروبيين الوافدين لزيارة مصر ستبدأ في الارتفاع التدريجي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين على أن تصل ذروتها خلال شهر يناير 2023».