«مستثمرو السياحة»: فوائد كبيرة للقطاع السياحي بعد استضافة قمة المناخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن مصر ستستفيد سياحيا بشكل كبير من استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27، حيث أن المؤتمر يمثل دعاية مجانية للمدينة كونها ستكون محط اهتمام العالم خلال فترة إقامة المؤتمر وذلك في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، فضلا عن أن النقل التليفزيوني لفاعليات المؤتمر سيبرز الأنماط السياحية التي تتمتع بها المدينة.

وأضاف لـ «الوطن»، أن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 يمثل أهمية قصوى لمصر على الصعيدين السياسي والسياحي، موضحا أن استضافة مصر لأحد أهم المؤتمرات في العالم يؤكد قيمة الدولة المصرية ومدى التقدير العالمي الذي تحظى به والذي أهلها لاستضافة مؤتمر يحضره أكثر من 30 ألف مشارك من 150 دولة بينهم رؤساء دول ووزراء ومسئولين دوليين وخبراء في قضايا البيئة والمناخ.

شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة أهم المؤتمرات الدولية

ولفت عبداللطيف إلى أن استضافة المدينة لمؤتمر بهذا الحجم يؤكد أن شرم الشيخ مؤهلة لتكون قبلة تنظيم المؤتمرات بمنطقة الشرق الأوسط بما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وموقع آمن مع توافر كافة الإمكانات اللوجستية اللازمة لإنجاح أي مؤتمر، موضحا أن هناك تغيرا إيجابيا سيطرأ على الحركة السياحية التي تستقبلها المدينة بعد انتهاء مؤتمر المناخ لاسيما وأن المدينة باتت أول مدينة صديقة للبيئة بمصر تطبق كافة معايير السياحة الخضراء ما يجعلها مقصدا للسياح.

تأثيرات إيجابية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

من جهته قال سامح عبدالمنعم ، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مؤتمر المناخ يمثل دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري وسيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن استضافة المدينة لهذا المؤتمر العالمي يبرهن على أن المدينة تمتلك العديد من الأنماط السياحية فإلى جانب كون شرم الشيخ أحد المنتجعات الشاطئية والترفيهية باتت المدينة أيضا قبلة لتنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أن العدد الكبير المشارك بالمؤتمر يسهم في الدعاية لمدينة شرم الشيخ خاصة أن المشاركين بالمؤتمر ينتمون لأكثر من 150 دولة وهو ما يجعل استفادة مصر سياحيا من إقامة هذا المؤتمر كبيرة للغاية، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ لن تكون المستفيد الوحيد من تنظيم هذا المؤتمر حيث ستستفيد منه كافة المدن السياحية المصرية الأخرى وسيظهر ذلك جليا في أعداد السياح الذين سيزورون مصر خلال الفترة المقبلة.