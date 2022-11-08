7 رسائل جديدة من الرئيس السيسي في COP27: منطقتنا الأكثر تعرضا لخسائر المناخ

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، كلمة أمام الحضور في قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، بمقر انعقاد قمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور 197 من قادة الدول، ومشاركة نحو 40 ألف شخص.

وتعتبر هذه هي الكلمة الثانية للرئيس السيسي في القمة، ووجه فيها عددًا من الرسائل نرصدها في السطور التالية:

- المكوّن العلمي أهم ما يميز مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، عن غيرها من المبادرات.

- نسعى أن تكون مبادرة مواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح.

- منطقتنا الأكثر تعرضا لخسائر المناخ.

- نسعى لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس، بما في ذلك هدف خفض حرارة الأرض بقيمة 1.5 درجة مئوية.

- أتطلع للاستماع للخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء للمبادرة، اتصالًا بجهودها لمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي.

- أثق أننا سنخرج من حديثنا اليوم لفهم أكثر عمقًا لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا، وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته.

- مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.