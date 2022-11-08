السيسي: التغيرات المناخية لها آثار سلبية مدمرة.. ومحيطنا الإقليمي الأكثر تأثرا

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمه خلال قمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، قال فيها: «أرحب بكم اليوم في هذه الجلسة المهمة التي تعقد بشراكة بين مصر وقبرص، وأود في هذا الصدد أن أشيد بعقد هذه الجلسة خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، وذلك في إطار حرصه على المساهمة في خروج كلمتنا بنتائج تسهم في ترسيخ مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في اطارة».

مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط منذ انطلاقها عام 2019

وأضاف «السيسي»: «حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، إيمانًا منا بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسيات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة، بما يسهم في تنفيذ عمل المناخ وضرورة التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمي، وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر المناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كل الأصعدة، وهو ما بات واضحًا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت أحداث مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة».

مبادرات التوعية آلية مهمة لمجابهة تغير المناخ

وتابع الرئيس السيسي: «لعلكم تتفقون معي أنَّ مبادرات التوعية الرامية لجهود حشد الدعم لمجابهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى آليات عمل المناخ العالمي، لاسيما أنَّه قد أصبح من المعلوم أنَّه على الرغم من المسؤولية الرئيسية للدول والحكومات إلا أنَّ الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها، بل يتعين عليها أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة انطلاقًا من مسئوليتها وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة، وهنا تأتي هذه المبادرة التي تتيح المجال لكل هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها».