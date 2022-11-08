سقوط عارضة المرمى على رأس طالب بالغردقة.. و«التعليم» تحقق في الواقعة

شهدت المدرسة الفنية الصناعية للبنين بالغردقة، واقعة سقوط عارضة المرمى على طالب بفناء المدرسة، وعلى إثره تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداعه غرفة العناية المركزة وخروجه بعد تماثله للشفاء وجرى تحرير محضر بالواقعة.

نقل طالب إلى مستشفى الغردقة العام

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا، بإصابة طالب في رأسه يدعى «مينا ناصر» نتيجة لوقوع عارضة المرمى عليه، وذلك أثناء تواجده بفناء المدرسة، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام وتلقى العلاج اللازم.

وكيل تعليم البحر الأحمر يعلق على الحادث

ومن جانبه، أشار هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن واقعة سقوط عارضة على الطالب حدثت قبل أمس، وجار التحقيقات فيها من قبل الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مؤكدا أن الطالب تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.