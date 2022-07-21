عاجل.. إصابة 13 في تصادم أتوبيس وميكروباص على طريق مطار الغردقة

أصيب 13 شخصاً في حادث تصادم بين مين باص «كوستر» وميكروباص، على طريق مطار الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، قبل قليل، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، لنقل المصابين للمستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 13 شخصاً في حادث بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث تصام بين ميكروباص وأتوبيس كوستر، وعلي الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق الإسعاف، الذي دفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصاً تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة أول الغردقة ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتمكنت أجهزة الأمن من رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأفاد مصدر طبي، في تصريحات لـ«الوطن» بأن حالة المصابين تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وهي عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم ويجري عمل اللازم والمتابعة الطبية.