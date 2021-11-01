حبس 3 مسؤولين بأحد فنادق الغردقة في واقعة إصابة 47 شخصا بإعياء

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة، وكبير طهاة أحد الفنادق بمدينة الغردقة، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، في واقعة إصابة 47 شخصا بإعياء، داخل الفندق.

النيابة تحقق في الواقعة

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، مساء أمس الأحد، إنها تباشر التحقيقات في واقعة إصابة 47 شخصا بأحد فنادق مدينة الغردقة، بالإعياء، حيث تلقت النيابة بلاغا أول أمس السبت، بإصابة 14 شخصا من المقيمين بفندق بالغردقة، بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، ونقلهم للمستشفى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وأوضحت أن فريقا انتقل لإجراء معاينة مقر الفندق، وفي صحبته لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة، حيث شجبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ، وثلاجات التجميد، وأماكن التجهيز ومن الأطعمة، ومصادر المياه المختلفة لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة، إعياء 33 آخرين، وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

عينات من المصابين

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين، إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق، ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي، بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء، كما تلقت قرارا إداريا أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ، بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات.