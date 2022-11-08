رئيس الوزراء الفلسطيني: نعاني من عجز كبير بالمياه في دولنا

قال محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، إنَّه يتقدم بكل التهاني على الجهد الرائع والتنظيم الممتاز لقمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

وأضاف «أشتية»، خلال كلمته خلال كلمته بقمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ COP27 المنعقدة على هامش أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ، أنَّ فلسطين ليست الدولة الوحيدة في شرق المتوسط المتأثرة بالتغيرات المناخية، لكن هناك علاقات كبيرة بين دول الجوار مع فلسطين وبالتالي هي تتأثر، فهناك اهتمام كبير بخطة العمل الإقليمية التي تعتمد على الشراكات الجيدة، وكذلك تركيز كل الجهود وحشد كافة الجهود التعاونية بين الدول».

القطاع الخاص له دور كبير في مجابهة تغيرات المناخ

وتابع: أعتقد أن هذه الجهود المركزة ليست فقط من جانب الحكومات ولكن أيضًا من جانب الشعوب، والقطاع الخاص له دور، وعلينا أن نرى كيف أن نتصرف كحكومات ونحدد كمية الجهود اللازمة، هناك الحاجة إلى خطة شاملة في الشرق المتوسط للحديث عن المياه، في فلسطين نحن نستهلك 2.7 لتر لكل شخص في فلسطين، وهناك استهلاك كبير في فلسطين، وهناك عجز كبير في المياه، ولابد أن نتذكر أن هناك مشكلة ويجب التعاون.

مستعدون للمشاركة في أي حلول لمواجهة تغير المناخ

واستكمل: «قمم المناخ أمر لم يكن معتادًا، لكن لابد أن يكون أمرًا معتادًا في المستقبل بسبب محدودية الوقت واتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ولابد من أن تناول أعراض هذه المشكلة وجمع البيانات، نحن نحتاج نقل نوعية تتعلق بسلوك الجهات الصناعية، لابد من وقف كل الأعمال التي هي ضد البيئة، وكذلك التوعية، نحن لا نتسبب في التغير المناخي لكننا نتأثر به لأننا جزء من المنطقة نحن مستعدون في المشاركة في أي حلول توضع في التعاون الإقليمي».