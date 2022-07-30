رئيس وزراء العراق: الظرف صعب جدا ونار الفتنة ستحرق الجميع

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب على جميع الطوائف والفئات بالعراق أن تتعاون لوقف من يسرع الفتنة بين العراقيين، والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع وأن الظرف صعب جدا، وعلى الجميع التعاون والتكاتف حتى لا يدفع العراقيون بأنفسهم للهاوية، وعلى الجميع أن يحكم وجدانه وضمائره ووجدانه، والالتفاف حول العراق والعراقيين، وليس حل المصالح الضيقة، الجميع يتحمل المسؤولية، سواء كانوا أحزابا أو طبقات سياسية وقوى اجتماعية وسائر المؤثرين.

الكاظمي: العراق أمانة ويجب ألا يخسر الشعب هذه الأمانة

وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال كلمة يلقيها على الهواء مباشرة الآن، أنه على الجميع أن يتحمل المسؤولية، وعلى الجميع أن يتصرف وسط قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا يخسر الشعب مجددا، فالعراق أمانة ويجب ألا يخسر الشعب هذه الأمانة، فالمعضلة سياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين.