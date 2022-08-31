رئيس وزراء العراق: يجب حصر السلاح في يد الدولة.. والعار لكل من تسبب في إراقة الدماء

قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في نبأ عاجل نقلته قناة العربية، إنه يجب الكشف عن المتورطين في إطلاق الصواريخ والنار في المنطقة الخضراء.

وأشار الكاظمي، في خطاب له، إلى أنه يجب أن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة، وتبني الدولة سياسة حصر السلاح ليكون في يدها فقط، لافتا إلى أن العار لكل من تسبب في إراقة الدم العراقي سواء بالقول أو بالفعل.

الألم يعتصر رئيس الوزراء

وتابع الكاظمي: «يعتصرني الألم بسبب أحداث بغداد، والسلاح المنفلت سبب الأزمة الواقعة، ونحن فتحنا تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين، وسنعرف من أطلق القذائف في المنطقة الخضراء، وكل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته، ويجب أن يقدم الجميع التنازلات في الحوار الوطني بعد الصبر على حرب معلنة من أطراف لإضعاف الدولة».

واستطرد رئيس الوزراء: «لن أترك مسؤوليتي أمام الشعب، وسأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور».

احتجاجات في العراق

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر واقتحام البرلمان وقصر الرئاسي، ما دعا إلى فرض حظر التجوال في البلاد أمس الثلاثاء.