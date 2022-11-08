بعد حديث الرئيس عنها.. معلومات عن مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط

انطلقت فعاليات أعمال قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة العالم، إذ ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ.

معلومات عن مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط

وخلال الجلسة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تلك المبادرة فيما يلي:

- تم إطلاق مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للمرة الأولي في عام 2019.

- حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة «تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط»، منذ إطلاقها إيمانًا منها بأهمية الدور، الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به.

- المكون العلمي أهم ما يميز مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط عن غيرها من المبادرات.

- الجميع يسعي إلى أن تكون الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح، نحو تنفيذ أهداف «اتفاق باريس» بما في ذلك هدف الـ1.5 درجة مئوية.

- تساهم هذه المبادرة في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية.

- منطقة الشرق الأوسط تعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات واضحًا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثًا مناخية قاسية في المنطقة من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

مؤتمر قمة المناخ

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نشاطه المكثف والمتنوع خلال فترة انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ حيث من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي فى عدد من الفاعليات الرئيسية بالقمة والتي تتعلق باجتماعات رفيعة المستوى للقادة والزعماء تتعلق بمبادرات التحول الأخضر في عدد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم وفي القارة الافريقية.