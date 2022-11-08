سائق بشرم الشيخ: السيارات الكهربائية صديقة البيئة وبتتشحن في 20 دقيقة (صور)

يأتي مؤتمر المناخ في دورته الـ27 بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود دولية، للتأكيد على أهمية حماية البيئة من أي ملوثات، وقال وليد أحمد عبدالرحيم، سائق سيارات الكهرباء صديقة البيئة في شرم الشيخ، إن السيارة متواجد معها كابل كهرباء لشحنها حيث محطات الشحن الكهربائية المتواجدة في أنحاء الجمهورية، مضيفا أن هناك اتفاق مع الشركة المنتجة ومحطات الشحن، حيث يجري الشحن من خلال كارت.

مدة شحن السيارة الكهربائية

وأضاف عبدالرحيم أن السيارة الكهربائية تستغرق ما يقرب من ثلث ساعة لإعادة شحنها، وذلك في حالة الشحن السريع، ولكن في حالة الشحن البطيء تصل المدة التي تستغرق لشحنها قرابة الساعتين.

وتابع سائق السيارة الكهربائية أن الشحنة الواحدة تكفي قرابة ساعتين ونصف بمسافة تقرب إلى 200 كيلو متر، موضحاً أنها فعالة في حماية البيئة من التلوث وعوادم السيارات، كما أنها ذات جودة عالية ودقة في صناعتها.

مكونات السيارة الكهربائية

وعن مكونات السيارة، ذكر أنها مزودة بشاشة تعمل على التحكم في عدد من العوامل بها، كما أنها مزودة بـ6 كراسي أحدها خاص بالسائق والأخرى بالجانب الخلفي منها، كما أنها مزودة بسلم خاص بكبار السن ومتحدي الإعاقة، مشيراً إلى أن أقصى سرعة لها تصل إلى 160 كيلو في الساعة.