رئيس قبرص يشكر السيسي على استضافة مصر لقمة المناخ COP 27

وجه نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة فعاليات قمة المناخ COP 027، بشان التغير المناخي، وكل الوزراء والحضور من كل القطاعات والدول وكل العلماء الذين عملوا دون كلل على مدار أعوام لوضع خطة العمل لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أشعر بكل الفخر أن أحضر هذا المؤتمر الهام في شرم الشيخ لتناول موضوعات مبادرات التغير المناخي ووضع كل الأفكار والخطط من خلال التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على منطقتنا وضمان تحقيق أفضل نتائج هذا العمل التعاوني في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط»، مشددًا على أنه من خلال التعاون يمكن مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والكوارث المناخية.