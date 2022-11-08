رئيس قبرص: السيسي لديه اهتمام كبير بقضية تغير المناخ

توجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، بخالص الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه الشخصي الكبير بقمة المناخ COP 27، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذه القمة يعبر عن مدى اهتمامها بالتغير المناخي وتداعياته، ويعطي برهانا كبيرا للاهتمام بالقضية.

أناستاسياديس: نلتزم بدعم العلاقات مع الدول كافة لمواجهة تداعيات المناخ

وأضاف «أناستاسياديس»، خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اهتمام بلاده بقضية تغير المناخ كبير، موضحا: «نلتزم بدعم العلاقات مع الدول كافة لمواجهة تداعيات المناخ والحد من التغير المناخي وتداعياته السلبية، وبالتالي كل الدول تعاني بالفعل من تداعيات التغير المناخي».

وأكد الرئيس القبرصي: «هناك المزيد من الجهد المطلوب للحد من اندلاع الحرائق في الغابات ومواجهة أسباب الجفاف والفيضانات، وفي عام 2017 كان هناك دعوة حثيثة لإتخاذ إجراءات على المستوى الدولي والوطني لاتخاذ خطوات جادة تجاه مواجهة تداعيات التغير المناخي».

وتابع نيكوس أناستاسياديس: «نحن نطلب إجراء كل ما يلزم لوضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وضمان تحقيق المنافع المرغوبة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ خطة العمل بحذافيرها».

الرئيس القبرصي: نتوقع النجاح في خفض الانبعاثات الكربونية

وأكد «أناستاسياديس»: «نتوقع أن دولنا سوف تنجح في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من الاحتباس الحراري، ولسوء حظ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يتطلب وضع إجراءات حتمية تلتزم بها كل الدول الأطراف، يأتي بعد ذلك الحصول على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخية لدعم قطاعات الصناعة من أجل الالتزام بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية».

وأردف: «تعلن دولة قبرص التزامها تجاه التعاون مع مختلف الدول للحد من التغيرات المناخية، وذلك يأتي من خلال خطوات جادة وسوف تعتبر هذه الخطوات تاريخية، وسنواجه كل التحديات بالتعاون مع الأطراف كافة لتحقيق النجاح في خفض الانبعاثات وذلك من خلال تكوين فرق عمل مشتركة بين الدول».