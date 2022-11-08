حسن الرداد: ردود فعل الجمهور على فيلم «تحت تهديد السلاح» فاقت توقعاتي

قال الفنان حسن الرداد، إن ردود فعل الجمهور، بعد طرح فيلم «تحت تهديد السلاح»، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، فاقت توقعاته، معبرًا عن سعادته البالغة بتلك الردود الإيجابية.

«الرداد»: سعيد برد فعل الجمهور على الفيلم

وقال حسن الرداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»، فاقت توقعاته أيضًا، مشيدًا بالمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، وأنه مخرج عظيم، ويمتلك وعيًا كبيرًا:«محمد عبد الرحمن حماقي مخرج كبير وصديقي واخويا وعامل فيلم مختلف».

وأضاف «الرداد»، أن شخصيته بالفيلم كانت صعبة، وأن المؤلف أيمن بهجت قمر، كاتب شخصية احتاجت إلى مذاكرة كبيرة، حتى يخرج العمل بشكل لائق، لافتًا إلى أنه فقد 16 كيلو من وزنه بسبب شخصيته في الفيلم.

وتابع أنه تشرف بالعمل مع كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم مي عمر، وشيرين رضا، وأنهم اصحبوا أصدقاءً بعيدًا عن الأعمال الفنية، كاشفًا عن تحضيره لعدد من الأعمال الفنية أبزرهم «مسلسل و فيلمين».

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح»، يشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عباس أبو الحسن، جوري بكر، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.