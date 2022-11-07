أيمن بهجت قمر: محمد العدل اعتذر عن إخراج فيلم «تحت تهديد السلاح»

كشف المؤلف أيمن بهجت قمر، عن مفاجأة للجمهور، بشأن فيلم «تحت تهديد السلاح»، وذلك بعد تنظيم العرض الخاص أمس، في إحدى دور السينما، بمنطقة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن المخرج محمد عبدالرحمن حماقي تولى إخراجه بعد اعتذار المخرج محمد العدل.

قمر: فوجئت بحضور المخرج محمد العدل

ونشر أيمن بهجت قمر صورة رفقة المخرج محمد العدل، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «الصوره دي هتفضل من أعز الصور لقلبي المخرج محمد العدل كان هو المفروض اللي هيخرج فيلم تحت تهديد السلاح وحصل ظروف ولخبطة أدت لاعتذاره».

وأضاف مؤلف الفيلم: «لأن ماندو (محمد العدل) متربي وقلبه نضيف اتفاجئت إنه أول واحد كان موجود في العرض الخاص، وكان فرحان بالفيلم اللي اتولد على إيديه وكان معجب جدًا كمان بالمخرج الشاب محمد عبدالرحمن حماقي، وده الطبيعي من مخرج كبير زي ماندو وحقيقي ربنا يديم المحبة والأخوة اللي بينا»، متابعًا: «أنت حبيبي وأخويا يا ماندو».

العرض الخاص لفيلم «تحت تهديد السلاح»

وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم «تحت تهديد السلاح»، بحضور حسن الرداد، ومي عمر، المخرج محمد عبدالرحمن، والمؤلف أيمن بهجت قمر، وعدد كبيرأخر من الفنانين حرصوا علي تنهئة أبطال العمل، من أبرزهم إيمي ودنيا سمير غانم، محمد عبد الرحمن، هشام ماجد، عمرو عبد العزيز، رانيا يوسف، أحمد صفوت، محمود حجازي.