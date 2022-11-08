حسن الرداد: استعنت بدكتور مخ وأعصاب بسبب فيلم «تحت تهديد السلاح»

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته البالغة، بعد تحقيق فيلم «تحت تهديد السلاح»، مليون جنيه في 4 أيام فقط، بعد طرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث أقيم أول أمس العرض الخاص للعمل، في أحد السينمات، بمنطقة السادس من أكتوبر.

حسن الرداد: فيلم «تحت تهديد السلاح» تجربة مختلفة

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «تحت تهديد السلاح» كان بالنسبة له تجربة مختلفة، وإنه سعيد بالتعاون مع كوكبة النجوم، الذين يشاركون في العمل، وهذا العمل سبب خروجه من حزنه، بعد وفاة والدته ووالدة زوجته الفنان دلال عبد العزيز.

وأضاف أنه استعان بدكتور مخ وأعصاب، لمدة 6 أشهر متتالية، حتى يتمكن من خروج التشنجات العضليَة، بالشكل الطبيعي، حيث إنه يعاني منها خلال أحداث العمل.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»، من قصة حقيقة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عباس أبو الحسن، جوري بكر، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.