6 معلومات عن المائة جنيه التذكارية الجديدة في قمة المناخ.. سعرها 750 جنيها

تستضيف مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، في حدث تاريخي يوجه أنظار العالم نحو مصر وجهودها في التنظيم ودعم قضية المناخ.

واحتفالا وتوثيقا لذلك الحدث، أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بوزارة المالية المصرية، عن طرح 100 جنيه فضية، كتذكار بمناسبة انطلاق قمة المناخ، لتوثق المائة جنيه الجديدة كما أطلق عليها، قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتظل تذكارا للحدث العالمي، خاصة لدى مقتني العملات التذكارية وحضور القمة.

سك 100 جنيه فضية تذكارية لقمة المناخ

ووفقا لمصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية المصرية، تقدم «الوطن» 7 معلومات عن المائة جنيه الفضية الجديدة.

- جرى سك المائة جنيه الفضية بقرار من مجلس الوزراء.

- سكت وزارة المالية المصرية المائة جنيه الفضية بمناسبة استضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- المائة جنيه الجديدة الفضية تذكارية فقط وغير قابلة للتداول.

أماكن بيع المائة جنيه الجديدة

- تحمل المائة جنيه الفضية الجديدة التذكارية على أحد وجهيها 100 جنيه، والآخر شعار قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- تباع المائة جنيه التذكارية داخل جناح وزارة المالية المصرية بالمنطقة الخضراء، بسعر 750 جنيها.

- المائة جنيه الجديدة التذكارية هي أعلى قيمة فضية جرى سكها.

مائة جنية تذكارية لتوت عنخ آمون

يذكر أن وزارة المالية المصرية، ستسك مائة جنيه تذكارية أخرى بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وفقا لقرار من مجلس الوزراء.