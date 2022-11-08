أوكرانيا: استعادة وحدة أراضينا شرط رئيسي لاستئناف المفاوضات مع روسيا

قال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف يوم الثلاثاء إن الشرط الرئيسي لاستئناف المفاوضات مع روسيا سيكون استعادة وحدة أراضي بلاده.

وأضاف «دانيلوف»، في تدوينة على تويتر، إن أوكرانيا تريد ضمانات دولية بتسلم دفاعات جوية حديثة وطائرات ودبابات وصواريخ بعيدة المدى، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

ماذا طلبت أمريكا من أوكرانيا؟

وبعد تقارير من واشنطن بوست تفيد بأن أمريكا طلبت من أوكرانيا الإشارة إلى أنها منفتحة على المفاوضات، وسط قلق بين الحلفاء في أجزاء من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا من استمرار الأزمة.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن حلفاء أوكرانيا في الناتو يتصورون بدء المفاوضات بعد استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة خيرسون، بحيث تبدأ كييف من نقطة قوة.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودالياك، لراديو سفوبودا، إن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا إلا بعد مغادرة القوات الروسية جميع أراضي أوكرانيا.

مستشار زيلينسكى: أمريكا تعامل أوكرانيا على قدم المساواة ولا يوجد إكراه

وقال بودالياك إن الولايات المتحدة تعامل أوكرانيا على قدم المساواة ولا يوجد إكراه، موضحًا: «إن أوكرانيا تفوز وبالتالي فإن الجلوس على طاولة المفاوضات الآن سيكون هراء».

وأضاف بودالياك: «لا أحد يجبر أوكرانيا على الدخول في عملية مفاوضات غير مربحة، أو بالأحرى قبول الإنذار الروسي».

ولفت إلى أن روسيا لم تعرض سوى الإنذارات النهائية على أوكرانيا وتعتقد أوكرانيا أن أي هدنة تنشأ عن هذه الإنذارات ستكون مؤقتة، منوها بأن روسيا ستستخدم ببساطة الهدنة لإعادة تسليح جيشها وتحديثه ثم «تعطي نفس الإنذار».