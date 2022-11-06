أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يجمع تبرعات لإنشاء أسطول «مسيرات بحرية»

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة، ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزمه إنشاء أسطول من المسيرات البحرية لمواجهة الهجمات الروسية، كشفت مصادر مطلعة عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشجع القادة الأوكرانيين سراً على التفاوض مع روسيا.

وضمن تفاصيل أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعتزم تدشين أسطول من المسيرات البحرية لمواجهة الهجمات الروسية.

زيلينسكي: نستهدف حماية مناطقنا البحرية فقط

وأوضح زيلينسكي، أنه يجري الإعداد لتشكيل منصة لجمع التبرعات لصالح ذلك الهدف، قائلا: «سنطلق الأسبوع المقبل حملة لجمع التبرعات، وسنجمع الأموال لأسطول من الطائرات البحرية بدون طيار»، وفقا لموقع الرئاسة الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكراني: «أنا متأكد من أن ملايين الأشخاص سيدعمون هذا التوجه في سبيل دفاعنا عن أنفسنا»، منوها إلى أن الهدف من هذه الطائرات المسيرة حماية مناطقنا البحرية فقط.

أمريكا تدعو أوكرانيا للانفتاح على المفاوضات مع روسيا

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أكدت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات بين البلدين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشجع القادة الأوكرانيين سراً على التفاوض مع روسيا، والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في أي محادثات سلام إلا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين، عن السلطة.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، أن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على كييف، من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل مجرد محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ أوكرانيا على دعم دول أخرى تخشى من استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لسنوات قادمة.