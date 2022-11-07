أخبار روسيا وأوكرانيا.. بوتين يجمع 80 ألف مقاتل بعد التعبئة

تشغل أخبار روسيا وأوكرانيا الجميع، ويتساءلون عن آخر المستجدات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، وصرح اليوم، دميتري بيسكوف، المتحدث بِاسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه نية لحضور قمة شرق آسيا في نوفمبر الجاري.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قبل عدة أسابيع، أن الرئيس بوتين لم يحسم موقفه من المشاركة في القمة، في الوقت الذي أعلن فيه بوتين اليوم الإثنين أنه جرى التحاق 50 ألف عسكري للقتال في أوكرانيا عقب استدعائهم جزئيا ليصل بذلك عدد الملتحقين إلى 80 ألف شخص.

وتابع الرئيس الروسي ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا: «التحق 50 ألف فرد بالقتال في أوكرانيا ممن استدعوا في إطار التعبئة الجزئية ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا.. الباقون يواصلون دوراتهم التدريبية».

أزمة الكهرباء في أوكرانيا

أما في أوكرانيا فقد جرى الإعلان عن انقطاع الكهرباء بنسبة غير مسبوقة في العاصمة كييف وسط إعلان الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالطاقة الكهربائية لمواجهة روسيا.

وذكر رومان تكاتشوك، مدير الأمن في مجلس بلدية كييف، أن بلاده تعمل على بذل كل جهدها لمواجهة روسيا في ظل خسائر كبيرة متكررة في البنية التحتية.

وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية

وتشمل أخبار روسيا وأوكرانيا أيضا، إعلان روسيا التعبئة الجزئية نهاية سبتمبر الماضي من أجل التزود بـ 300 ألف مقاتل وسط تسهيل إعطاء الجنسية للأجانب المشاركين في صف الجيش الروسي بعد نحو 7 أشهر من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، ووقع اليوم الرئيس الروسي بوتين مرسوما يمنع تسريب أي معلومات عسكرية أو تكتيكية.

ويساند الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، عبر تزويدها بأسلحة حديثة وقاذفات طائرات بجانب طائرات مسيرة.