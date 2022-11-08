آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: واشنطن تحذر موسكو من «النووي».. ومساعدات أوروبية لكييف

قالت قيادة «العمليات الجنوبية» الأوكرانية، إنّ الوضع في المنطقة لا يزال صعبًا ولكنه تحت السيطرة، مشيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تنفيذ وحدات الصواريخ والمدفعية أكثر من 180 مهمة إطلاق نار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

8 غارات أوكرانية على مواقع روسية

وشنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، 8 غارات على مواقع روسية، وأشارت قيادة «العمليات الجنوبية»، إلى مقتل 32 من القوات الروسية، وتدمير منظومة صواريخ «ستريلا أرض - جو»، ودبابة ومدفعان هاوتزر، و 8 عربات مصفحة، ومستودع ذخيرة في «بريسلاف».

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية، في خطوة نادرة، تقارير حول تكبد وحدة المشاة البحرية «اللواء 155 في أسطول المحيط الهادئ»، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في هجوم «غامض» عديم الجدوى على القوات الأوكرانية جنوب غربي «دونيتسك» الواقعة شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مدونون عسكريون روس عبر «جراي زون»، إن رسالة مفتوحة من «اللواء 155» فحواها أن الهجوم أسفر عن خسارة نصف المعدات وسقوط نحو 300 جندي ما بين قتيل ومصاب ومفقود في غضون 4 أيام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«الدفاع الروسية»: تقدمنا 5 كيلومترات في مواقع دفاعية أوكرانية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الوحدات الروسية تقدمت مسافة خمسة كيلومترات في مواقع دفاعية أوكرانية،في غضون 10 أيام، نافية أن قادة اللواء أظهروا انعدام كفاءة.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن بفضل المبادرات القديرة لقادة الوحدة، لم تتجاوز خسائر مشاة البحرية 1% من القوة القتالية، موضحة أن 7% من القوة أصيبوا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كشف في اجتماع مع حاكم «مقاطعة تفير»، إيجور رودنيا، خلال زيارة إلى المنطقة، أن نحو 80 ألفًا من جنود بلاده الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في منطقة الأزمة، بينهم نحو 50 ألف جندي يشاركون في العمليات القتالية.

من جانبه، يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، في عاصمة بلاده «موسكو»، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الوضع في أوكرانيا، وتشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة.

واندلع حريق على متن غواصة «فيكتوريس» البريطانية النووية، أسفر عن ظهورها على السطح وإجهاض مهمتها السرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

ظهور غواصة بريطانية في المحيط الأطلسي

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الغواصة من طراز «فانجارد»، وتحمل على متنها «صواريخ ترايدنت 2» النووية، وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وكانت الغواصة «فيكتوريس» في مكان بشمال المحيط الأطلسي عندما وقعت كارثة منذ حوالي 6 أسابيع، واشتعلت النيران في مكون كهربائي على متن الغواصة من طراز «فانجارد» بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، إلى ظهور الغواصة على السطح مخاطرة بالكشف عن موقعها بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن طاقم الغواصة عمل على مكافحة الحريق.

فنلندا: قررنا الانضمام لـ«الناتو» بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بعد تقدم «هلسنكي»، بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث» الإخباريتين، إنه لا يوجد تهديدات روسية حتى الآن.

وأشارت «مارين»، إلى أن بلادها قررت الانضمام للتكتل العسكري، بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا.

رئيسة وزراء فنلندا لـ #العربية: ننضم للناتو لضمان عدم تكرار ما يحدث الآن في #أوكرانيا #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/Dnvq9VANAd — العربية (@AlArabiya) November 7, 2022

وحذر مستشار الأمن الأمريكي، جيك سوليفان، «موسكو» من عواقب الاستخدام المحتمل للسلاح النووي، مشيرا إلى إلى إجراء «واشنطن» اتصالات مع روسيا للحد من مخاطر استخدام السلاح النووي،.

ساليفان: «الكونجرس» يؤيد استمرار مساعدة أوكرانيا

وقال ساليفان، إن «الكونجرس» يؤيد استمرار مساعدة أوكرانيا، مضيفا خلال اجتماع «مجلس العلاقات الدولية»، إلى استمرار هذه السياسة بعد انتخابات التجديد النصفي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

في الوقت نفسه، أشارت مصادر، إلى أن «المفوضية الأوروبية»، ستربط آلية تخصيص مساعدة مالية لأوكرانيا، مقرر طرحها، غدا الأربعاء، بقيمة 18 مليار يورو بعدد من الشروط، بينها متعلق بمجال سيادة القانون ومكافحة الفساد، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.