بايدن يحث الأمريكيين على «حماية الديمقراطية» بالتصويت ضد الجمهوريين

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن نداء أخيرا عشية الانتخابات النصفية، اليوم، للديمقراطيين لحماية الديمقراطية من خلال هزيمة الجمهوريين دونالد ترامب في انتخابات تُظهر استطلاعات الرأي أنها قد تقلب السلطة في واشنطن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا ديلي استار».

فوز الجمهوريين يضعف الدعم الأمريكي لأوكرانيا

ووفقا للصحيفة، حتى لو فاز الجمهوريون في مجلس النواب فقط، فإن ذلك من شأنه أن يفسد جدول الأعمال التشريعي لبايدن خلال العامين الأخيرين من ولايته الأولى، وربما يؤدي إلى إضعاف الدعم الأمريكي لمقاومة أوكرانيا ضد روسيا.

وقال بايدن أمام حشد متحمس في جامعة بلاك التاريخية في بوي، بالقرب من بالتيمور: «سنشكل حياتنا بما يحدث ونحن نعلم في عظامنا أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها»، موجها حديثه للديمقراطيين: «السلطة في أيديكم، لذا صوتوا، اخرجوا إلى التصويت».

ترامب يستخدم الانتخابات النصفية لترسيخ مكانته كزعيم جمهوري

كما أن تدفق مؤيدي اليمين المتطرف لترامب في الكونجرس، من شأنه أن يسرع التحول الذي كان يحدث داخل الحزب الجمهوري منذ أن فاجأ قطب العقارات السابق العالم بهزيمة هيلاري كلينتون لرئاسة في عام 2016.

وعلى الرغم من مواجهة تحقيقات جنائية بشأن الحصول على وثائق سرية للغاية من البيت الأبيض ومحاولة قلب انتخابات 2020، يستخدم ترامب الآن الانتخابات النصفية لترسيخ مكانته كزعيم جمهوري بحكم الأمر الواقع ومرشح رئاسي مفترض.

وقال ترامب في خطاب أمام المعجبين في دايتون بولاية أوهايو: «إذا كنت تؤيد انحدار أمريكا وسقوطها، فيجب عليك بالتأكيد أن تصوت لليسار المتطرف المجانين، وإذا كنت تريد وقف تدمير بلدنا، فعليك التصويت للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة».

بايدن يحاول أن يظل متفائلاً

وتم الإدلاء بأكثر من 40 مليون بطاقة اقتراع من خلال التصويت المبكر، مما يعني أن النتيجة كانت تتشكل بالفعل قبل فتح صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

وحاول بايدن أن يظل متفائلاً خلال خطابه الختامي في بالتيمور، لكنه أقر في مكالمة مع حلفاء الحزب في وقت سابق بأن أحلامه في الحفاظ على الكونجرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا بهامش ضئيل، ترقى إلى «توقعات عالية جداً».

بايدن يري أن إدارته نجحت في أن تكون أمريكا أكبر اقتصاد في العالم وسط كورونا

وأوضح خطاب بايدن ما قال إنه اختيار بين رؤيتين مختلفتين تمامًا لأمريكا، بحجة أن إدارته نجحت في إخراج أكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا، مع ارتفاع البطالة بنسبة 3.75 % والصناعات التحويلية، وإن الجمهوريين سيعودون إلى الاقتصاد المتدفق الذي يفضل الأغنياء.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الرسائل الجمهورية التي تؤكد على ارتفاع التضخم والجريمة والهجرة غير الشرعية منذ أ4 عقود تركت الناخبين في مزاج غاضب نظراً لأن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض - وإن كان بالكاد - الكونجرس، فمن المرجح أن يعاقب الديمقراطيون.