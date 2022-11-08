بريطانيا تقترب من صفقة ضخمة للغاز الطبيعي مع الولايات المتحدة

من المقرر أن تضع المملكة المتحدة اللمسات الأخيرة على صفقة غاز كبرى مع الولايات المتحدة بعد قمة تغير المناخ COP 27 في مصر، ووصلت المحادثات حول شراكة أمن الطاقة المحتملة إلى مراحلها النهائية، حيث تخطط الولايات المتحدة لبيع مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «سيتي آم» البريطانية.

حصل الاتحاد الأوروبي على وعد بـ 15 مليار متر مكعب من الولايات المتحدة

ويأمل داونينج ستريت أن تؤمن الصفقة نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز مقارنة بالصفقة الضخمة التي تم الإعلان عنها بين «Centrica» و «Equinor» في وقت سابق من هذا العام.

وفي السياق ذاته، حصل الاتحاد الأوروبي بأكمله على وعد بـ15 مليار متر مكعب من الولايات المتحدة هذا الربيع، وتأتي تلك التطورات في أعقاب استمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات هذا العام وسط العملية العسكرية الروسية، مع تحذير الشبكة الوطنية من انقطاع التيار الكهربائي في أسوأ سيناريو لها هذا الشتاء.

المملكة المتحدة تسعى جاهدة لتخفيف أزمة إمدادات الغاز

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز في أعقاب ازدهار الطلب بعد الوباء وضغط الإمدادات الروسي على أوروبا في إحداث فوضى اقتصادية، حيث اضطرت الحكومات في جميع أنحاء الغرب إلى إنفاق المليارات لحماية المستهلكين من التأثير.

تأتي معظم إمدادات المملكة المتحدة عبر أنابيب من النرويج وجانب المملكة المتحدة من بحر الشمال- ومع ذلك أصبح هذا الآن أحد الأصول المتضائلة.

زيادة شحنات الغاز الطبيعي من الشركاء

وأدى ذلك إلى زيادة أهمية شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر- حيث تلبي 17% من احتياجات الغاز في المملكة المتحدة العام الماضي.

ومن المرجح أن يتم انتقاد قرار التوصل إلى اتفاق جديد من قبل حزب العمل، مع التركيز المتجدد على الطاقة الخضراء خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والتقارير الأخيرة، يتسبب الغاز الطبيعي المسال في انبعاثات غاز خط الأنابيب التقليدي بعشرة أضعاف.

كما يأتي بعد قرار الحكومة بإعادة فرض الوقف الاختياري للتكسير الهيدروليكي، وافتقارها إلى الوضوح بشأن قواعد التخطيط المستقبلية للألواح الشمسية وطاقة الرياح البرية المحلية.