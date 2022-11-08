اليوم.. الأمريكيون يترقبون خطابا مهما من ترامب

يترقب الأمريكيون اليوم الثلاثاء، خطابا مهما أعلن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، عنه في تجمع حاشد، بولاية «أوهايو» الأمريكية، أمس الاثنين، وقال إنه سيقوم بإعلانا مهما للغاية في «مار أو لاجو» في بالم بيتش بولاية «فلوريدا».

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في وقت سابق، نقلا عن 3 مصادر، إن ترامب كان يناقش بنشاط إمكانية الإعلان رسميًا عن مشاركته في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 في تجمع حاشد لمؤيديه.

وتشهد الولايات المتحدة، اليوم، انتخاب 435 عضوا في «مجلس النواب» و35 عضوا من أصل 100 عضو في «الشيوخ». وكا أكثر من 41 مليون أمريكي، أدلوا بالفعل في الاقتراع المبكر في 47 ولاية.

وفي وقت سابق، استكمل المرشحون بالولايات المتحدة، حتى مساء أمس الإثنين، اللمسات الأخيرة قبل بدء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة من العالم الثالث

ورأى ترامب، أن الملاحقة القانونية للمنافسين السياسيين من قبل الإدارة الحالية برئاسة، جو بايدن تشير إلى انتقال البلاد إلى الشيوعية، مضيفا أن الولايات المتحدة تحولت إلى دولة من العالم الثالث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، إن انتخابات «الكونجرس»، ستحدد إلى أين تتجه البلاد نحو التعافي أو إلى الموت، موضحة في مقالة، أن جوهر الانتخابات الحالية يكمن التضارب في وجهات النظر العقائدية، فأحد الجانبين يسترشد خلالها بالدستور والأخلاق اليهودية المسيحية، والآخر يسترشد بالثقافة الاشتراكية.

وكان «بايدن»، قال في وقت سابق، إن حياة الأمريكيين ستتشكل بحسب ما سيحدث خلال العام المقبل والعامين التاليين، فيما أطلقت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، على الرئيس الأمريكي جو بايدن لقب «بينوكيو» بسبب تصريحاته الكاذبة.

وفي سياق آخر، ألقى شخص مجهول، «زجاجة بيرة»على السناتور الجمهوري تيد كروز، خلال حدث عام، في «هيوستن» بولاية تكساس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إلقاء القبض على مشتبه به في الهجوم على كروز

وقالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 33 عامًا، ألقى «زجاجة بيرة»، على كروز، مضيفة عبر «تويتر»، أن السناتور الجمهوري، لا يحتاج إلى رعاية طبية.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى إلقاء القبض على مشتبه به في الهجوم.