محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد التحالف الوطني لبحث تنفيذ أنشطة خيرية

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلا في الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني، والدكتورة سلمى الطناني، مستشار التحالف للعلاقات الدولية.

بحث سبل التعاون

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد من التحالف الوطني بقمة المناخ 27 في شرم الشيخ، بغرض بحث سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء والتحالف الوطني، لمد النشاط الخيري والتنموي للتحالف الوطني، ليصل لأهالي المحافظة كافة.

وجرى الاتفاق المبدئي على بدء تنفيذ استراتيجية متكاملة، تتضمن أنشطة خيرية وتنموية وحزم حماية اجتماعية، تستهدف المواطنين الأكثر استحقاقا من أهالي المحافظة.

يذكر أن محافظ جنوب سيناء، قد تفقد السيارات الكهربائية وأماكن الانتظار ومحطة الشحن المخصصة لها بمنطقة الهضبة في شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة التوجه المستدام نحو نقل أخضر، بالتعاون مع وزارة النقل.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

توفير 150 سيارة كهربائية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن شركتي جنرال موتورز والمنصور للسيارات الشريك الحصري للتنقل للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27، بالتنسيق مع وزارة البيئة، قد وفرت 150 سيارة كهربائية للعمل في خطة نقل الوفود بالسيارات المشاركة في المؤتمر، ويتم ذلك من خلال تطبيق على الموبايل، ومنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين بالمؤتمر حجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالهم خلال أيام انعقاده.