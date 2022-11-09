حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 9-11-2022 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج العذراء من الشخصيات المخلصة والصادقة مع نفسها والمحطين بها، فهي تصدح بكل ما في قلبها دون أي كذب، كما أنها لا تمنح الثقة للآخرين بسهولة، وشديدة الاهتمام بالنظافة والتنظيم.

ولمحبي معرفة التغيرات التي على الخرائط الفلكية من أصحاب ومواليد برج العذراء، يقدم موقع «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للجمهور، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

على الرغم من الضغوط التى يتعرض لها مولود برج العذراء، إلا أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أكدت أن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج العذراء، يبشر بالكثير من النجاح، نظرا لوجود القمر في منزل الحظ، وهذا سوف يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق الكثير من المكاسب والنجاحات، كما أن الوقت مناسب لترتيب سفر أو للقيام برحلة، كما سوف تشعر اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وتستطيع أن تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول عبير فؤاد، إن موليد هذا البرج اليوم رغم التشوش والضغوط، إلا أن كلا من فينوس وعطارد سيكونان داعمان لك، ويمكنك أيضا أن تنجح في جذب المحبين إليك، وقد تجمعك بهم أوقاتا سعيدة، كما تستطيع اليوم أن تحقق التوازن بين واجباتك، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه، وفق توقعات حظك اليوم.