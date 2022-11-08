حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجوزاء إلى الشكوى من حياته بشكل دائم فهو لا يعجبه شيء ودائم التذمر والتعبير عن غضبه من جميع الأشياء حوله، كما أنه خفيف الظل ويستخدم سخريته بشكل كوميدي من الأحداث، وهو شخص اجتماعي كثيرا ويصادق العديد من الأشخاص، وهو طيب القلب.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

خسوف القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

اعتن بصحتك جيدا، وحاول أن تكون هادئا وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك، كما يجب عليك التزام السري والكتمان، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.