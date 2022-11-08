حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه شخصية مستقلة تجعله يتحكم في جميع من حوله ويرفض أن يتحكم به أي شخص، كما أنه بارع في التواصل مع الآخرين بشكل يجعله قادرا على تحقيق كل ما يريد والتكيف مع مختلف الظروف.

مواصفات برج الدلو

ويفضل مولود برج الدلو المهن الحرة التي تجعله يحقق كل ما يريد ويبدع من خلال التفكير خارج الصندوق، كما أنه يمتلك عاطفة كبيرة تجعله يتأثر بالمشاعر المختلفة إلى جانب أنه يسامح المقربين على الأخطاء المختلفة ويضع الأعذار لهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ما يدفعك اليوم لعدم التساهل، وعليك بالسيطرة على انفعلاتك، حيث أن الانفعال الزائد قد يجعلك تدخل في مشكلات عديدة مع زملائك في العمل ويؤثر على أدائك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلوعلى الصعيد العاطفي

خسوف القمر معاكس، وقد يصيبك اليوم بالقلق أو تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية حتى تكون الأفضل وتحقق طموحاتك بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي