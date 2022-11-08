رحلة منتدى شباب العالم في جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء لقمة المناخ

عقد شباب منتدى شباب العالم، اليوم، جلسة نقاشية حول رحلة منتدى شباب العالم مع إطلاق منصة شباب العالم على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ؛ وذلك في المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وشهدت الجلسة الأولى من منتدى شباب العالم حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي هم: دينا الحاروني ومحمد فرحات وآلاء صادق، حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم.

منصة منتدى شباب العالم تناقش نماذج المحاكاة المختلفة

كما ناقشت الجلسة، الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها منتدى شباب العالم، والتي من بينها؛ معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، فضلا عن معرفة كيفية التقديم وحضور فعاليات المنتدى، وكذلك مزايا حضور تلك الفعاليات من اكتساب مهارات شخصية وقيادية مختلفة.

كما تناول شباب البرنامج الرئاسي الحديث حول ما تتناوله منصة منتدى شباب العالم، من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا المناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم التطرق إلى كيفية حث قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع في الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، فضلاً عن إلقاء الضوء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع منذ انعقاد قمة المناخ برلين 1995 واتفاق باريس للمناخ، واستكمال الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.

فعاليات منصة منتدى شباب العالم

وتشهد فعاليات منصة منتدى شباب العالم التي تنطلق في الفترة من 8 نوفمبر إلى 17 نوفمبر على المسرح الروماني بالمنطقة الخضـراء لمؤتمر قمة المناخ، 34 جلسة متنوعة بين حلقات نقاشية وورش عمل وقصـص نجاح لمبادرات ومشـاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة، وذلك بمشاركة واسعة من الشباب المصري والشباب المشارك في قمة المناخ من مختلف الجنسيات.

مشاركة حياة كريمة بمنتدى شباب العالم

كما يشارك في فعاليات منصة منتدى شباب العالم عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهم بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطني ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.