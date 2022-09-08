«الوطن» منصة «أفارقة منتدى شباب العالم» بقضية المناخ: ندفع فاتورة الانبعاثات

رسائل استراتيجية بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها أهمية التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف، خصوصًا أنَّ أفريقيا هي الأكثر تضررًا على الرغم من أنَّها أقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ.

النيجرية وادي: التغيرات المناخية انعكست على شعوبنا

وعن حديث الرئيس قالت النيجيرية وادي كركي، والتي جرى تكريمها من الرئيس السيسي في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم لجهودها في مساعدة الأطفال والنساء في وطنها، أن القارة بالفعل هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، رغم أنها لم تتسب في تلوث البيئة أو لم تصدر للعالم انبعاثات بالقدر الذي تسسبه دول العالم.

وأضافت لـ«الوطن»، التغيرات المناخية انعكست على الشعب الأفريقي، حيث قلت المحاصيل الغذائية، وعانى الأفارقة من مشكلات في الغذاء، موضحة أن البيئة المحيطة أيضًا تغيرت وأثرت بالسلب علينا، لذلك يجب على دول العالم علاج آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها القارة الأفريقية، دون أن يكون لها ذنب فيما حدث.

الصومالي جاماك: تغير المناخ انعكس على الفقر والصراعات في أفريقيا

ومن دولة الصومال، يحكي عبدالستار جاماك، الذي شارك في منتدى شباب العالم في نسخة عام 2018، أن مصر تقوم بدور كبير تجاه أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا أول قارات العالم المتضررة من التغير المناخي، رغم أنها القارة الأقل انبعاثًا لغاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن الأنشطة الصناعية والمتقدمة.

وأضاف جاماك لـ«الوطن»، أن تغير المناخ أثر على عدد من المجالات الأخرى منها الموارد المائية، وزيادة النزوج الداخلي، والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية الهامة التي يحتاجها الشعب الأفريقي، موضحًا أنه كل ذلك انعكس على زيادة الصراعات المسحلة في عدد من الدول الأفريقية.

هول: دولتنا تشهد أسوأ تغيرات مناخية منذ 60 عاما

الشاب الجنوب سوداني هول جوزيف، واحد المشاركين في منتدى شباب العالم، قال إن دولته تعاني من التغير المناخي، فشهدت دولته سيول غير مسبوقة وتعد هي الأسواء منذ نحو 60 عاما، موضحا أن حالة التغير المناخي الذي تشهده بلده ليس لها ذنب فيها، فهي لم تصدر الانبعاثات للعالم ولم تلوث البيئة مثل دولا أخرى.

وأضاف جوزيف لـ«الوطن»، أن الأسواء مما شهدته بلاده في العام الماضي، أنه من المتوقع أن تكون التغيرات المناخية في الأعوام التالية أسواء، موضحا أن التغيرات المناخية أنعكست على المحاصيل الغذائية وأصبح هناك نقص كبير فيها كذلك وبالتالي المزيد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد أن الرئيس السيسي محقا في حديثه في أن أفريقيا تعاني بسبب التغيرات المناخية، وعلى العالم وضع حد للتغيرات المناخية التي تحدث، مشيرًا إلى أنه لابد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإنقاذ الكوكب الذي نعيش عليه.