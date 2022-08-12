«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا بعنوان «منتدى شباب العالم.. فرصة الجيل الذهبية»

لم يكن أحد يتخيل أن يتحقق الحلم ويجتمع شباب مصر والعالم ليجلسوا جنبا إلى جنب يتحاورون ويناقشون ويقدمون توصياتهم لنخبة من قادة وزعماء العالم، ولتتحول أحلامهم إلى حقيقة على أرض مصر، من خلال منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة ازدهار وسلام إلى العالم.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «منتدى شباب العالم.. فرصة الجيل الذهبية»، حيث يعتبر منتدى شباب العالم فرصة ذهبية قبل خلالها شباب مصر التحدي وكان بقدره. محفل دولي ثري وشاب يجمع شبابا طموحا لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر والعالم.

مبادرات تستهدف الدول الفقيرة

تحدي الشباب في نسخ المنتدى المختلفة ونجحوا في تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف دولا فقيرة ونامية وأيضا تبني العديد من المبادرات التي تكون محور اهتمام شباب العالم، بخلاف تحقيق أقصى مستوى من الخبرة أثناء مشاركتهم، لذلك اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة منتدى شباب مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

دور كبير في تنمية المجتمع

من ناحيتها، قالت الإعلامية جومانا ماهر إن للشباب دور كبير في تنمية أي مجتمع إذ أنهم ركيزة التنمية وهم من يرسمون خارطة المستقبل، مشددةً على أن منتدى شباب العالم من أهم التجارب في السنوات الماضية، حيث فتح أبوابا كثيرة ومختلفة، حيث استطاع من خلاله الشباب التعرف على ثقافات مختلفة وتجارب كثيرة، وطرحوا أفكارا ومبادرات على المستويين المحلي والدولي.